صور.. إيناس عزالدين تكشف عن هدية أبنائها في عيد الأم

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كشفت الفنانة إيناس عزالدين، عن هدية أبنائها لها، وهي باقة من الورود بمناسبة عيد الأم.
وقالت إيناس، لـ"هُن"، إنها سعدت كثيراً بهذه الهدية البسيطة، خاصة وأنها شخصية مُحبة للورود بشكل عام، مضيفة أنها توجه التهنئة لكل أم بمناسبة عيدها، وأن يطيل الله في أعمارهن.
يذكر أن إيناس عزالدين، خضعت لجراحة جديدة في ذراعها اليسرى، بعدما فوجئت بوجود قطع من الزجاج في ذراعها، من آثار حادث السير المروع الذي تعرضت له قبل عام، ونجت منه بأعجوبة حينها.
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