طريقة عمل صوص السيزر سالاد

لسلطة السيزر نكهة خاصة، يزيدها جمالا الصوص الخاص بها، ورغم خلط البعض بين هذا الصوص والمايونيز، إلا أن له مكوناته الخاصة ونكهته، ويقدم لك "هُن"، طريقة عمل صوص سلطة السيزر. المقادير 2 فص ثوم مهروس. 2 ملعقة كبيرة عصير الليمون. ملعقة صغيرة مستردة. ملعقة صغيرة ورستشير صوص. كوب مايونيز. Advertisements 1/2 كوب جبن البارميزان مبشور. رشة ملح ورشة فلفل أسود. طريقة التحضير يخلط الثوم وعصير الليمون والماسترد والورستشير في وعاء. يضاف المايونيز وجبن البارميزان المبشور والملح والفلفل ويخلط جيداً حتى تمتزج المكونات. يوضع الصوص في وعاء زجاجي محكم لحين الاستخدام. يمكن الاحتفاظ به لمدة أسبوع.

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