هل تقضي مجففات اليد في المراحيض العامة على فيروس كورونا؟

يلجأ العديد من الاشخاص لاستخدام مجففات الأيدي الموجودة بالمراحيض العامة، لتجفيف اليد والبشرة عقب غسلها، فهي تضخ هواء ساخنا بشكل مكثف لتجفيف الجلد.

وتساءل البعض عن قدرة تلك المجففات على القضاء على فيروس كورونا، إذا كان عالقا باليد.

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وأكدت منظمة الصحة العالمية، أن مجففات الأيدي الموجودة بالمراحيض العامة، ليست فعالة في القضاء على فيروس كورونا المستجد.

ونصحت المنظمة، بضرورة المداومة على تنظيف اليدين بفركهما بواسطة مطهر كحولي أو غسلهما بالماء والصابون، مؤكدة أنه عقب تنظيف اليدين يجب تجفيفهما تماماً بمناديل ورقية أو بمجففات الهواء الساخن.

ما هو مرض كورونا؟

هو فيروس "2019-CoV" المعروف بكورونا المستجد، ويتميز بأنه غامض ونادر من عائلة "الكورونا فيروس"، تبدأ أعراض هذا الفيروس بأعراض بسيطة كالأنفلونزا، حيث يشعر المريض باحتقان في الحلق وسعال، وارتفاع في درجة الحرارة وضيق في التنفس.