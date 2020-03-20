لمحاربة الفيروسات.. أطعمة تقوى جهازك المناعي

تقوية الجهاز المناعي، بات الشغل الشاغل للعديد، فقوة جهازك المناعي دوما ما تمنحك فرصة لمواجهة الفيروسات.

ويعد النظام الغذائي هو المسؤول الأول عن تقوية المناعة.

من جانبها، تؤكد ولاء أبو الحجاج استشاري التغذية العلاجية والسمنة والنحافة، أن البروتين هو المصدر الأساسي لعلاج نزلات البرد والأنفلونزا ومشتقاتها، لذا يجب التركيز على مصادر البروتين مثل السمك واللحوم واللبن والدجاج والبيض، أكثر من التركيز على الكربوهيدرات مثل الأرز والمكرونة التي تمد الجسم بالطاقة، لافتة إلى أن الظرف الذي نعيش فيه يحتاج للتركيز على البروتين في غذائنا.

وأضافت أبو الحجاج لـ"هُن" أن الجسم عادة بحاجة إلى البروتين للحفاظ على قوته ومناعته، حيث تعتبر اللحوم الخالية من الدهون والدواجن والأسماك والبقوليات ومنتجات الألبان والبيض والمكسرات والبذور مصادر جيدة له.

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وعن الجرعات المناسبة، أكدت أنه بالنسبة للبالغين يجب أن يتناولوا 50 جرامًا من البروتين يوميًا، فيما تحتاج النساء الحوامل والمرضعات إلى المزيد.

وأوضحت أن الأطعمة التي تحتوي على المغذيات مثل الفيتامينات B6 و B12، كلاهما يحافظ على عمل جهاز المناعة كما ينبغي، حيث يأتي فيتامين b 6، في الأطعمة الغنية بالبروتين مثل الديك الرومي والفول، وكذلك البطاطس والسبانخ.

وتحتوي اللحوم والحليب والأسماك أيضًا على فيتامين ب 12، وهو فيتامين قوي لتقوية المناعة.

ولفتت الاستشاري إلى أن المعادن مثل السيلينيوم والزنك تحافظ أيضًا على قوة جهازك المناعي، حيث جرى العثور على هذه المعادن في الأطعمة الغنية بالبروتين مثل الفول والمكسرات واللحوم والدواجن.