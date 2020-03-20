هل يقتل الصابون فيروس كورونا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري:

اخترع الإنسان الصابون منذ ما يقرب من 5000 آلاف سنة، بعدما مزج الماء والصابون، الذي تحول لأقوى الأسلحة لمحاربة الأمراض المعدية، بما فيهم فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

العالم يعيش في حالة خوف وذعر كبيرة منذ ديسمبر 2019، بعد انتشار فيروس كورونا الجديد، الذي وصل إلى أكثر من 140 دولة حول العالم، وأصاب حوالي 200 ألف شخص، من بينهم 265 حالة في مصر كما أوضحت وزارة الصحة المصرية.

بعد تفشي الفيروس بهذه الطريقة، ازداد الطلب على المطهرات التي تحتوي على نسبة 60 % من الكحول الإيثيلي، وهو ما أدى إلى اختفائه في بعض الدول، أو ارتفاع أسعاره في دول أخرى.

وأوصحت منظمة الصحة العالمية بضرورة استخدام الماء والصابون لتطهير اليد من أي فيروسات، مؤكدة على فعالية الصابون العالية في وقاية الجسم.

كيف يحمينا الصابون؟

بحسب ما أوضحته مجلة "ناشيونال جيوجرافيك" في نسختها الإنجليزية، فإن المواد الكميائية الموجودة في الصابون تعمل على فتح الغلاف الخارجي البروتيني للفيروس وتفتيتها، ما يؤدي إلى القضاء عليه.

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للوقاية من الفيروس

وقدمت منظمة الصحة العالمية عدة توصيات للوقاية من فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19" والحد من انتشاره، وهي

-استعمال الكمامة لمرة واحدة والتخلص منها.

-المداومة على غسل اليدين بالماء والصابون لمدة 20 ثانية.

-استخدام المطهرات التي تحتوي على 70% من الكحول الإثيلي.

_الاحتفاظ بمسافة لا تقل على 1 مع من حولك.

_عدم تبادل الأغراض الشخصية.

-تجنب لمس العين والأنف والوجه بعد لمس الأسطح تجنبًا لنقل العدوى.