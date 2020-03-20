"لو مضطر تنزل الشغل"..11 نصيحة لحماية نفسك من الإصابة بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

يواجه العديد من العاملين في بعض المؤسسات والشركات صعوبة في العمل من المنزل، مما يلزم الذهاب إلى مكان العمل.

ونظرا لتفشي فيروس كورونا الجديد" كوفيد 19"، في كثير من البلدان حول العالم، نقدم لكم مجموعة من النصائح للحماية من خطر الإصابة بفيروس كوورنا، بحسب لما ذكره موقع" businessinsider".

- يجب غسل اليدين جيدا بالماء والصابون أو بمطهر كحولي لمدة 20 ثانية، خاصة عند لمس أواني القهوة أو الهواتف الأرضية.

- تعتبر ارتداء كمامة طبية لتغطية الفم والأنف، من أحدى طرق للحماية من الإصابة بفيروس كورونا.

- الحرص يوميًا على وضع القليل من معقم اليدين ومسح مكتبك، ويجب أن يحتوي على نسبة 70 % من الكحول للحماية من انتقال الجراثيم.

- عليك تنظيف سطح المكتب جيدا باستخدام رذاذ كحولي أو قطعة معقمة.

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- لوحة المفاتيح، والهاتف المكتبي، وأزرار الشاشة من الأشياء التي يجب تنظيفها بمطهر يحتوى على كحول قبل البدء في العمل.

- ينصح تجنب لمس مقابض الأبواب بيديك، لمنع انتقال الفيروسات لليدين.

- يجب استخدام المناديل الورقية أو قفازات مطاطية، عند الإمساك بالهاتف، ومقابض الأبواب.

- الحرص على العمل في مكان منعزل عن المكاتب التي بها تجمعات، تجنبا لانتقال الفيروسات.

- الحفاظ على مسافة تقدر ب 2 متر بين الأشخاص المتواجدين في مكان العمل.

- تجنب لمس وجهك والفم والأنف، والعينين من طريق الوقاية والحماية من انتقال الفيروس، حيث وجدت دراسة أن الأشخاص يلمسون وجوههم 24 مرة في الساعة.

- يجب تجنب الاتصال الجسدي كالعناق والمصافحة أثناء التواجد في العمل.