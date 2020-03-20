لماذا يعد زيت الجوجوبا من أفضل الزيوت الطبيعية للعناية بالبشرة؟

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 20 مارس 2020 10:43 مساءً - لا تقتصر فوائد زيت الجوجوبا على الشعر فقط، فهو يعد علاجاً فعالاً للكثير من مشاكل البشرة، في مقدمها: الاحمرار، الالتهابات، التجاعيد، والجفاف... لذلك، لا تترددي في إدخاله الى روتين العناية بالبشرة الخاص بك. لكن قبل ذلك، تعرفي معنا، الى أبرز فوائد زيت الجوجوبا للبشرة وأفضل أنواعه وكيفية استخدامه.



ما هو زيت الجوجوبا؟

زيت الجوجوبا



زيت الجوجوبا هو زيت طبيعي يُستخرج من بذور نبات الجوجوبا، وهو شجيرة موطنها الأصلي المناطق الصحراوية مثل أريزونا وكاليفورنيا والمكسيك... ونظراً الى فوائده العديدة للبشرة، استخدمه الأميركيون الأصليون لعلاج الكثير من مشاكل البشرة وخصوصاً الالتهابات والجروح والحروق... ويقول الاختصاصيون أن زيت الجوجوبا هو أقرب ما يكون الى زيت البشرة الطبيعي، أي أنه زيت خفيف الوزن وغير دهني ويحقق التوازن في عملية إنتاج الزيوت في البشرة. إضافة الى أنه بالإمكان مزجه مع معظم المكونات المفيدة للبشرة، مما يفسر دخوله في تركيبة الكثير من مستحضرات العناية بالبشرة.

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فوائد زيت الجوجوبا للبشرة

فوائد زيت الجوجوبا للبشرة

يرطب البشرة



يعد زيت الجوجوبا من أفضل الزيوت الطبيعية التي تعمل على ترطيب وتنعيم البشرة، لا سيما إذا ما تم مزجه مع بعض المكونات الأخرى مثل شمع العسل، فهو يساعد في حماية حاجز الجلد الطبيعي وتقليل فقدان الماء من البشرة، والحفاظ على الرطوبة المطلوبة داخل الجلد. إضافة الى أنه يعد مرطباً فعالاً جداً للشفاه الجافة والمتشققة.



يعمل كمضاد للأكسدة



يشتمل زيت الجوجوبا على كمية كبيرة من الفلافونويد وفيتامين E، الذي يعد أحد مضادات الأكسدة القوية التي تحمي البشرة من التلف التأكسدي الذي يؤدي الى ظهور التجاعيد والترهلات والخطوط الدقيقة، وهو خيار رائع لاستخدامه على البشرة في كافة الأعمار. إضافة الى ذلك، يساهم زيت الجوجوبا في تفتيح وتبييض البشرة وتوحيد لونها والتخلص من البقع الداكنة.

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يساعد في تهدئة البشرة



لزيت الجوجوبا خصائص مضاداة للالتهابات تساعد في تهدئة البشرة والتقليل من الاحمرار والتهيجات، والتئام الجروح، لذلك يعد خياراً رائعاً لذوات البشرة الحساسة.



يعالج مشكلة حب الشباب



يُعتبر زيت الجوحوبا علاجاً فعالاً لمشكلة حب الشباب، فهو زيت خفيف غير دهني ومضاد للالتهابات والبكتيريا التي تسبب ظهور البثور وحب الشباب. كما يوازن إنتاج الزيت الطبيعي للبشرة، مما يحد من إنتاج الزهم وظهور حب الشباب. وقد أثبت زيت الجوجوبا قدرة كبيرة على معالجة مشكلة حب الشباب التي غالباً ما تصيب البشرة الدهنية بشكل خاص.

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أفضل أنواع زيت الجوجوبا

زيت الجوجوبا



احرصي على اختيار زيت الجوجوبا النقي، أو ابحثي عنه في كريمات الترطيب وأنواع السيروم، مثلاً بإمكانك استخدام Ren Evercalm Overnight Recovery Balm، أو زيت الوجه Ogee Jojoba Glow Face Oil، أو كريم مكافحة التجاعيد SkinCeuticals Triple Lipid Restore 2:4:2، أو Sunday Riley U.F.O. Ultra-Clarifying Face Oil... وهي كلها منتجات للعناية بالبشرة غنية بزيت الجوجوبا النقي الذي يرطب البشرة في الأعماق ويهدئ الجلد ويكافح ظهور التجاعيد...

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