تقشير البشرة وفق نوعها بأفضل سكراب طبيعي

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 20 مارس 2020 10:43 مساءً - هل ترغبين في القيام بتقشير بشرة وجهك بسكراب طبيعي فعال من دون أي آثار جانبية على البشرة؟ في هذا المقال، سنعرفك الى أفضل سكراب طبيعي لـ تقشير بشرة الوجه وفق نوعها، تحضرينه في المنزل باستخدام مكونات طبيعية فعالة في تنظيف البشرة في الأعماق والتخلص من خلايا الجلد الميت.



سكراب طبيعي للبشرة الجافة

سكراب طبيعي للبشرة الجافة



اهرسي شريحتين صغيرتين من التفاح المقشر، وأضيفي إليهما ملعقة كبيرة من اللبن ونصف ملعقة كبيرة من زيت الزيتون ونصف ملعقة صغيرة من العسل الطبيعي. حركي المكونات جيداً، ودلكي بها وجهك لبضع دقائق. وحين يجف الخليط، نظفي وجهك بالغسول الملائم وشطفيه بالماء الدافئ. فاللبن غني جداً بالبروتين الذي يؤدي دوراً فعالاً في تنعيم بشرتك. أما العسل وزيت الزيتون فيعملان كمرطبين طبيعيين للبشرة. بينما يتميز التفاح بغناه بالفيتامينات أ، ب، وسي، وفاعليته في إزالة البكتيريا والأوساخ وخلايا الجلد الميت، مما يمنحك بشرة أكثر إشراقاً ونضارة.

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سكراب طبيعي للبشرة الدهنية

سكراب طبيعي للبشرة الدهنية



امزجي ملعقة كبيرة من الشوفان المطحون وملعقة صغيرة من عصير الليمون الحامض ونصف ملعقة صغيرة من العسل والقليل من الماء. حركي المزيج وطبّقيه على بشرة وجهك، مع تدليكها لمدة دقيقتين. بعدها، شطفي وجهك جيداً بالمياه الفاترة.

يطهر الليمون البشرة ويخلّصها من الشوائب ويقضي على البكتيريا التي تتسبّب في ظهور الحبوب، أما الشوفان فيعمل على تقشير البشرة وامتصاص الزيوت الزائدة الموجودة فيها، في حين يساهم العسل في ترطيب البشرة وتنعيمها.



سكراب طبيعي للبشرة العادية

سكراب طبيعي للبشرة العادية



اطحني ربع حبة مقشرة من الخيار وخمس أوراق من النعناع، وأضيفي إليها ملعقة كبيرة من اللبن. اخلطي المكونات جيداً الى أن تحصلي على خليط متجانس. طبّقي الخليط على وجهك، ودلكي به بشرتك لبضع دقائق، من ثم اتركيه لمدة عشر دقائق. بعدها، نظفي وجهك بالغسول الملائم وشطفيه بالماء الدافئ. حيث يعمل كل من اللبن والخيار على التخلص من خلايا الجلد الميت وعلى تغذية البشرة وترطيبها، فيما يمنح النعناع البشرة الانتعاش والحيوية.

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سكراب طبيعي للبشرة المختلطة

سكراب طبيعي للبشرة المختلطة



اطحني ست أوراق من الورد وأضيفي إليها ملعقتين صغيرتين من ماء الورد وملعقة صغيرة من كل من اللبن والعسل. حركي المكونات جيداً وطبقيها على وجهك بحركات دائرية من الأسفل الى الأعلى، ثم اتركيها لمدة 10 دقائق. بعدها، شطفي وجهك بالماء الدافئ. يعمل هذا السكراب الطبيعي على إزالة الأوساخ والأتربة وخلايا الجلد الميت المتراكمة على سطح البشرة، إضافة الى أنه ينعم البشرة ويمنح البشرة الباهتة الانتعاش والنضارة والإشراقة.



سكراب طبيعي للبشرة الحساسة

سكراب طبيعي للبشرة الحساسة



امزجي جيداً، ملعقتين كبيرتين من اللبن وملعقة صغيرة من الشوفان المطحون. ثم طبّقي المزيج على وجهك، مع تدليك البشرة لبضع دقائق، واتركيه لمدة ربع ساعة. بعدها، شطفي وجهك وجففيه بواسطة منشفة بعد تسخينها في المايكروويف. فهذا السكراب آمن جداً على البشرة الحساسة، حيث يعمل على تقشيرها وتنظيفها بلطف من دون أن يسبب أي آثار جانبية مثل الاحمرار...

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