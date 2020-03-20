تنسيق التنورة المستقيمة من وحي الفاشينيستا المحجبات

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 20 مارس 2020 10:43 مساءً - تبحث الفاشينيستا المحجبات دائما عن صيحات جديدة لتكنّ السباقات في مواكب موضة الموسم.



وتعد التنورة المستقيمة للمحجبات من أبرز الصيحات الرائجة التي يمكنك اعتمادها على طريقة الفاشينيستا لتواكبي آخر صيحات الموضة وتبدو إطلالتك أنيقة وعصرية.





شاهدي أجمل موديلات التنورة المستقيمة للمحجبات بوحي من الفاشينيستا المحجبات

تابعي المزيد: نصائح لتنسيق اللون الجملي على غرار الفاشينيستا المحجبات الفاشينيستا فاطمة حسام Fatma Hussam





نسقت الفاشينيستا فاطمة حسام التنورة المستقيمة مع توب أبيض، وأكملت إطلالتها بالمعطف الكاميل والوشاح البيج. الفاشينيستا لينا أسعد Leena Asaad أيضاً اعتمدت الفاشينيستا لينا أسعد التنورة المستقيمة للمحجبات في أكثر من إطلالة جذابة وبسيطة تعكس شخصيتها.

نسقت لينا التنورة المستقيمة مع البلوفر الطويل مع حزام حول الخصر وبوت طويل، وفي إطلالة أخرى، اختارت التنورة المستقيمة باللون الأبيض والخصر المرتفع مع بلوفر بني فاتح.





الفاشينيستا مريم أسد الله Maryam Asadullah الفاشينيستا مريم أسد الله

اختارت الفاشينيستا مريم أسد الله التنورة المستقيمة للمحجبات باللون الأسود مع بلوفر بيج وبوت أسود، وأكملت إطلالتها بالحجاب والحقيبة البيج.



Advertisements الفاشينيستا أمية زين Omaya Zein كذلك اعتمدت أمية زين التنورة المستقيمة بصيحة الكاروه الأبيض والأسود، ونسقتها مع كنزة باللون الأوف وايت وجاكيت أسود طويل.



اختارت أمية البوت الجلد الأسود الذي يكمل أناقتها بالإضافة إلى الحزام الأسود.

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الفاشينيستا صفية غودسون Saufeeya Goodson



Saufeeya Goodson



لفتت صفية غودسون الأنظار بإطلالتها الراقية والتيور التويد بالتنورة المستقيمة مع جاكيت بنفس اللون وحزام حول الخصر. الفاشينيستا سمر البرشا Summer Albarcha تعد التنورة الجلد من أبرز صيحات التنورة المستقيمة للمحجبات، وقد اختارت سمر البرشا تنورة جلد بلون الكاميل ونسقتها في أكثر من إطلالة.

الإطلالة الأولى تجمع بين التنورة الجلد والبلوفر بالتقليمات العرضية الملونة والبوت الكاميل، أما الإطلالة الثانية فنسقت التنورة الجلد مع بلوفر أبيض وكاميل وبوت جلد أبيض.

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