خيارات للرجل العصري من إبراهيم عبد الرحمن بموضة ٢٠٢٠

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 20 مارس 2020 10:43 مساءً - إبراهيم عبد الرحمن الملقب بـ "إبراهيم باشا" أحد أبرز الشباب السعودي في مجال الموضة والأزياء الرجالية، لذا جمعنا لكم أشهر إطلالاته في ٢٠٢٠ التي يكملها بالكابات الملونة والنظارات الذهبية أو السوداء بأنواعها، مع الأساور البسيطة والأحذية الرياضية البيضاء، فإليكم تفاصيل اختياراته.

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التنسيقات العصرية

تيشيرت أصفر برسمة فتاة مع بنطال أزرق

ينسق إبراهيم أزياءه اليومية بطرق عصرية، منها تيشيرت أصفر برسمة فتاة مع بنطال أزرق، وبنطال بطبعات جيشية مع تيشيرت بسيط مزين بوشاح أحمر، ومعطف أسود مزين من أحد الأطراف بعدة رسومات، وأطلَّ ببنطال أحمر ومعطف جينز مع ربطة لليد والعنق باللون الأحمر، وبنطال أسود مع معطف فضي.

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الإطلالات العملية المميزة

بنطال أسود وقميص برسوم

يعتمد إبراهيم الإطلالات العملية بالقطع المميزة اللافتة، كبنطال أسود وقميص برسوم، وبنطال جينز وتيشيرت أحمر مع معطف طويل أسود ووشاح، كما تأنق بتيشيرت أبيض برسوم مع بنطال وبليزر باللون الأزرق النيلي.

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الخيارات الكاجوال البسيطة

بنطال أزرق مع بلوڤر أسود



عن الإطلالات اليومية البسيطة بالكاجوال اختار إبراهيم بنطالاً أزرق مع بلوڤر أسود بكتابة سوداء، وظهر ببنطال بني ومعطف أحمر مع تيشيرت مزين بخطوط، وتألق ببنطال بُني و"فروة" سوداء مع قبعة رمادية، وفي إطلالة أبسط اختار بنطالاً بيج مع تيشيرت رمادي برسوم، وبنطالاً بُنيًّا مع تيشيرت أبيض برسوم.

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