فيديو.. طبيبة فلسطينية تطرح "كليب غنائي" لمواجهة فيروس كورونا

"هلكونا بالكورونا".. بهذا العنوان طرحت الدكتورة الفلسطينية أروى الشاعر استشاري أمراض القلب والباطنة، كليبا غنائيا عبر قناتها على "يوتيوب".

وتعاون في الكليب كبار الشخصيات الفنية، فهو من كلماتها وألحانها وتوزيع جورج جميل وهندسة الصوت جرجس صبحي وإخراج مراد شريف.

وفقا للنهار اللبنانية، فأعلنت أروى عن سبب تقديمها هذه الأغنية، قائلة : "أنا أعشق الموسيقى وعلى دراية كاملة بأنها أسرع وسيلة محببة من الجميع لإيصال أي رسالة لأكبر عدد من الناس".

Advertisements

واستكملت: "حزنت بشدة من حالة الخوف والهلع التي أصابت كل من حولي سواء أصدقاء أو من يعملون معي في العيادة، فكتبت الكلمات ولحنتها على البيانو وصوّرتها على طريقة الفيديو وأرسلتها إلى جورج جميل فوجئت بإعجابه بالأغنية واللحن، وشجعني على نشرها وطلبت منه أن يقوم بالتوزيع الموسيقي لها".

واختتمت قائلة: "كإنسانة قبل كوني طبيبة أتمنّى أن كل العالم يصحو من هذه الغفوة بقوة، ويتحد الآن من أجل صحة أفضل وخلق عالم أكثر سعادة من أجل أطفالنا، وحتى يمكننا القضاء على فيروس الكورونا في كل أنحاء العالم".