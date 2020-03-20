نصائح 14 يوما في البيت.. كيف نتعامل مع الشخص المعزول بالمنزل وأسرته؟

تواصل وزارة الصحة والسكان، جهودها في رفع استعدادتها القصوى للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية اللازمة ضد الفيروس، كما أنها خصصت الخط الساخن 105، و15335، لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد.

وعرض الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، عددا من النصائح التي يجب اتباعها مع الشخص الذي يجرى عزله بالمنزل وأسرته، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

نصائح للشخص الذي يخضع للعزل المنزلي

عدم خروج الشخص من المنزل طوال فترة العزل المنزلي.

تخصيص مكان بالمنزل نظيف وجيد التهوية.

تجنب جميع الزيارات والأنشطة الاجتماعية.

عدم التنقل كثيرًا من المكان المخصص للعزل إلى مكان آخر.

يجب ارتداء كمامة تناسب الوجه خاصة عند التعامل مع أحد أفراد الأسرة، والتخلص منها بعد الاستخدام بوضعها داخل كيس مغلق وإلقائه في سلة المهملات.

تغطية الأنف والفم أثناء العطس أو الكحة بمنديل ورقي والتخلص منه بوضعه داخل كيس مغلق وإلقائه بسلة المهملات.

ضرورة غسل اليدين باستمرار بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل أو تدليك اليدين بمطهر كحولي.

تناول وجبات الطعام بشكل منفصل عن أفراد الأسرة، واتباع نظام غذائي متوازن.

شرب الماء الدافئ بدلا من المشروبات الباردة.

عدم مشاركة الأدوات المنزلية الشخصية مثل الأطباق أو الأكواب أو المناشف مع أفراد الأسرة.

الحذر من الإفراط في تناول المضادات الحيوية.

ضرورة قياس الحرارة كل 8 ساعات للشخص المعزول.

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في حالة ظهور أعراض صعوبة في التنفس أو إسهال أو ارتفاع في درجة حرارة الجسم، يجب التوجه إلى المستشفى فورًا لإجراء التحاليل اللازمة.

نصائح لأسرة الشخص الذي يخضع للعزل المنزلي

اﻟﺒﻘﺎء ﻓﻲ ﻏﺮﻓﺔ أخرى للشخص المخالط.

البقاء على بعد مترين على الأقل في حالة ضرورة الاختلاط.

اﺳﺘﺨﺪام ﻏﺮﻓﺔ ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ﻟﻠﻨﻮم وﺣﻤﺎم ﻣﻨﻔﺼل إذا كان متاحًا.

ضرورة ارتداء الكمامة الطبية في حالة التواجد بالقرب من الشخص المعزول، والتخلص منها بعد الاستخدام بوضعها داخل كيس مغلق وإلقائه بسلة المهملات.

تغطية الأنف والفم بمنديل ورقي أثناء العطس أو الكحة والتخلص منه بوضعه داخل كيس مغلق وإلقائه بسلة المهملات.

غسل اليدين باستمرار بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل أو تنظيفها بمطهر كحولي.

يجب تجنب لمس العين والأنف والفم باليد.

عدم مشاركة الأدوات المنزلية الشخصية مثل "الأطباق، الأكواب، المناشف، الفراش، الملابس" مع الشخص المعزول.

بعد استخدام هذه الأدوات يجب غسلها جيدًا بالماء والصابون مع ضرورة ارتداء قفازات مطاطية أثناء الغسل.

يجب تنظيف جميع الأسطح التي يجري لمسها كثيرًا مثل "أجهزة الكمبيوتر المشتركة، مقابض الأبواب، الهواتف المنزلية، تجهيزات الحمام، الطاولات بجانب السرير".

اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ التهوية الجيدة للمساحات اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ في المنزل، وتجنب الاختلاط، والابتعاد عن الأماكن المزدحمة.