"كمامات منشورة على الحبل".. هل يمكن إعادة استخدام الكمامة بعد تعقيمها؟

صورة صادمة تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لكمامات على إحدى المناشر، لتجفيفها عقب غسلها على غرار الملابس.

فعلى الرغم من أن الرواد لم يذكروا مصدر الصورة، إلا أن الواضح أن صاحب تلك الكمامات أراد تنظيفها وتجفيفها، لإعادة ارتدائها من جديد.

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وتساءل البعض، خاصة على المجموعات النسائية عن إمكانية، غسل وتنظيف الكمامة الطبية، لإعادة ارتدائها أكثر من مرة، الأمر الذي أجابت عنه منظمة الصحة العالمية.

هل يمكن إعادة استخدام الكمامات؟ وهل يمكن تعقيمها بواسطة معقم اليدين؟

من جانبها أكدت المنظمة، أنه لا ينبغي إعادة استعمال كمامات الوجه، بما فيها الكمامات الطبية المسطحة أو الكمامات من فئة N95، خاصة إذا كنت تخالط شخصاً مصاباً بفيروس كورونا المستجد أو بعدوى تنفسية أخرى.

وأكدت أن مقدمة الكمامة تعتبر ملوثة بالفعل، وينبغي إزالة الكمامة دون لمسها من المقدمة والتخلص منها على النحو السليم.

ونصحت المنظمة العالمية، بضرورة فرك اليدين بمطهر كحولي أو غسلهما بالماء، والصابون، بعد نزع الكمامة.