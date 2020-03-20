"حبوا بعض".. أحمد الفيشاوي وزوجته يواجهان كورونا بغسل الأيدي (فيديو)

يحرص نجوم الوسط الفني على مشاركة متابعيهم بطرق الوقاية التي يتبعونها في مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

، ونشر الفنان أحمد الفيشاوي، مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي على إنستجرام مع زوجته ندى الكامل، بعنوان "حبوا بعض"، وهو يغسل يده ويد زوجته، قائلًا في الفيديو: "رسالة إلى كل الرجالة المتجوزين وقاعدين في البيت.. حبوا بعض".

وتلقى "الفيشاوي" تعليقات متابعيه من أصدقائه الفنانين، منهم الفنانة السورية كندة علوش، التي علقت قائلة: "فيديوهاتك بتموتني"، وغيرها من تعليقات متابعيه: "حبوا بعض بعيد عننا لو سمحتوا"، "ده أنتم مش هتاخدو في إيد كورونا غلوه كده"، "الله يحفظكم لبعض".