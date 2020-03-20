"مش في وقته".. كورونا يفسد احتفال هشام ماجد بعيد ميلاد والدته

مازح الفنان هشام ماجد، والدته، التي احتفل بعيد ميلادها اليوم، الموافق 20 مارس، وسط حالة الخوف والقلق من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ونشر ماجد، صورة تجمعه بوالدته، عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، معلقًا عليها: "معلش يا ماما عيد ميلادك جي مش في وقته ومش عارفين نحتفل بيكي.. كل سنة وانتي طيبة وربنا يخليكي لينا".

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وتلقى هشام ماجد، تعليقات الكثير سواء من أصدقائه الفنانين أو المتابعين، منهم الفنانة نرمين الفقي التي علقت قائلة: "ربنا يخليها.. وكل عيد أم وماما طيبة وكل الأمهات طيبين يارب"، والفنانة مي كساب التي علقت قائلة: "ربنا يخليهالك"، بالإضافة إلى تعليقات متابعيه: "كل سنة وهي طيبة" و"ربنا يخليهالك".