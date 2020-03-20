في زمن كورونا.. كيفية شراء المستلزمات المنزلية بطريقة آمنة وصحية

قد لا تعرف بعض السيدات، أو حتى الرجال المسؤولون عن شراء مستلزمات البيت، الطريقة المثلى في الشراء، حتى لا يصاب أفراد الأسرة بفيروس كورونا المستجد.

ووفقا لوزارة الصحة العالمية، فإن الفيروس والعدوى قد تنتقل عبر القطريات الصغيرة المتناثرة من الفم والأنف أو بشكل غير مباشر عبر الأسطح التي تساقطت عليها القطريات، وتمّ لمسها باليد ثم لمس العين أو الأنف أو الفم.

لذا، وجب علينا اخذ الاحتياطات الكافية لتفادي انتقال العدوى وبخاصة عند التوجّه الى التبضّع، وفقا لموقع "ويكي هو".

قبل الذهاب لشراء المستلزمات

في البداية وقبل التبضع فمن الأفضل خفض وتيرة زيارات أماكن التسوّق إلى الحد الأدنى الممكن.

تجنب زيارة الأماكن والمولات المزدحمة.

قمّ بتحضير لائحة المشتريات مسبقا لتقليل الوقت في المتجر.

يجب أن يقوم شخص واحد من العائلة بعملية التبضّع دون أي مرافقة.

لا تذهب إلى التسوّق إذا كانت لديك أي أعراض الإنفلونزا.

خلال عملية شراء المستلزمات

تعقيم اليدين ضروري عند وصولك وفور مغادرتك المتجر.

حاول عدم لمس الأبواب والرفوف والطاولات في مكان التسوّق.

لا تصافح أو تعانق أحدا من الموجودين في المتجر.

حافظ على مسافة مترين بينك وبين الآخرين.

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لا تتذوّق أو تأكل أي منتج خلال التبضّع.

تجنّب لمس الفاكهة والخضار باليد مباشرةً.

عليك أولا الاختيار بالنظر إلى المنتجات وعند أخذ القرار قمّ بسحب المنتج المرغوب به فقط.

اذا كنت لا تريد شراء منتج محدد، فلا تلمسه.

قم بسحب المنتج من خلال لمس أقل مساحة منه قدر المستطاع.

تجنب استخدام دورات المياه (الحمام) الموجودة في نقاط البيع.

يمكن استخدام القفازات خلال التبضع شرط التخلّص منها بشكل آمن قبل المغادرة وتعقيم اليدين مباشرةً بعد رميها.

قد يكون الدفع من خلال بطاقة الائتمان أفضل خلال هذه الفترة مع ضرورة تعقيمها باستمرار.

بعد عملية الشراء المستلزمات

اغسل يديك جيداً فور عودتك.

غسل ومسح الأغراض بمعقمات.

غسل اليدين مرة ثانية بعد تفريغ الأغراض وتخزينها.

لا تدع أحدا يعبث بالأغراض التي اشتريتها، وإذا حصل ذلك فغسيل اليدين بشكل فعّال أمر ضروري.