من منزلها عبر إنستجرام.. مايا دياب تواجه كورونا ببرنامج توعوي

حاول عدد كبير من الفنانين التفاعل مع الجمهور عبر صفحاتهم الرسمية على مواقع التواصل من منطلق كسر الملل والتشجيع على البقاء في المنزل، واستوحت الفنانة اللبنانية مايا دياب، فكرة من ابنتها "كاي" وأطلقتها في برنامج بعنوان "Side Talks with MAYA".

وتدور فكرة البرنامج حول ظهور دياب في بث مباشر عبر حسابها على إنستجرام، تستضيف فيه أشخاصاً متخصصين بمواضيع تخصّ العائلة من شأنها أن تعود بالفائدة على الجمهور المتابع في هذا الظرف الصعب.

ويهدف البرنامج لكسر حاجز المسافة وصولاً إلى التفاعل مع هذا الجمهور المتابع من خلال الرد على أسئلتهم.

مدة كل حلقة لا تتعدى 30 دقيقة ستتنوع بين الترفيهية والتثقيفية، على أن تنطلق الحلقة الأولى التاسعة من مساء غد بتوقيت بيروت، تستضيف فيها الدكتورة النفسية رندا شليطة، وفقا لما نشرته مايا في مقطع على إنستجرام.