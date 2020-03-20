"حقود وحسود".. خناقة عبير صبري مع أحد متابعيها بسبب كورونا

انفعلت الفنانة عبير صبري، بشدة على أحد متابعيها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وذلك بعد مشاركتها فيديو عن فيروس كورونا.

وأيدت عبير صبري، في الفيديو الذي نشرته، استخدام الشرطة الفرنسية للعنف ضد كل من لا يلتزم بقرارات الحكومة لمواجهة كورونا، ودخلت في مشاجرة مع أحد متابعيها.

وكتب أحد المتابعين منتقدا موافقتها على العنف في تعليق: "خليكي انتي في العز والفلوس الكتير، في ناس مش لاقية تاكل ولازم تنزل تشتغل علشان ميموتوش من الجوع، مش كل الناس حالتها زيك".

لتنفعل عليه عبير صبري قائلة: "بس يا حقود يا حسود، ربنا يبعتلك اللي يبص في رزقك ويخليك تفقده، أنا بنزل اشتغل زي كل الناس، حاسب ربنا بقى يا حقود على رزقه للناس".

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وكانت عبير صبري، قد نشرت فيديو لاعتداء الشرطة الفرنسية على بعض المواطنين الذي خرقوا قرارات التزام المنازل، وكتبت في تعليقها عليه: "الناس اللي بتتصرف بإهمال وأنانية ولا مبالاة وبتستهين بأرواح الناس لازم لهم المعاملة بالحزم فعلا، وده لازم يحصل في أي شعب مش عاوز يحترم قرارات دولته ويتحدى وينزل لغير العمل الضروري".

وأكملت منتقدة ظهور البعض في المقاهي والكافيتيريات: "إمبارح فيه كافيهات تحدت الإغلاق وخلو الزبابن جوه الكافيه مع الشيشة وقفلو عليهم من برة عشان الشرطة متشفهومش، منتهي اللامبالاة من اللي قاعدين جوه وصاحب الكافيه اللي فاكر نفسه ذكي ومعندوش ضمير ولا خايف على نفسه ولا على الناس وبيضرب بعرض الحائط أوامر السلامة من الشرطة".