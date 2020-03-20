محمد شهبندر يقدم تصميمات أكبر عرض أزياء للعبايات الخليجية في 2020

أقام مصمم الأزياء العالمي محمد شهبندر، أكبر عرض أزياء "ديفيليه" للعبايات الخليجية والمصرية في عام 2020، وذلك في أحد الفنادق الكبرى بوسط القاهرة بحضور العديدمن نجوم ونجمات الفن. و تميز العرض بتقديم العباءة لكل الأوساط وعلى مستوى المجتمعات كافة، كما قدم مصمم الأزياء محمد شهبندر ابتكارات جديدة وراقية في عالم العبايات الخليجية بلمسة مصرية

تناسب كافة المهتمين. وتنوعت تصاميم العبايات والموديلات المختلفة في العرض؛ إذ شملت العباءة المفتوحة والملحفة والبشت والعباءة المقفولة بشكل جديد ومختلف.ويعد محمد شهبند متخصصا في مجال تصميم العبايات بشكل عام، وسبق له أن ابتكر تصميمات جديدة ونفذها من خلال استخدام خامات متعددة مثل: الكريب، والكتان، والستان، والغريب،

والداكرون، والشيفون، والدانتيل، وأحد خامات الكتان المستوردة من كوريا والصين.

وقدم "شهبندر" العباءة بألوان متعددة تناسب الأذواق كافة؛ فشهد العرض ألوان الأسود بمشتقاته والألوان المختلفة لتناسب كل المناسبات، وموديلات وتصميمات مختلفة تناسب

كل سيدة وفتاة عربية من هواة الزي الشرقي.

والتقت "فوشيا" مصمم الأزياء محمد شهبندر، وبرفقته الفنانة المصرية وفاء عامر، والتي طلبت منه التنوع في تقديم الأزياء خلال الفترة المقبلة، وهو ما جعله يعلن عن دخوله

عالم فساتين الأفراح، موضحا أنه يعمل على مجموعة من التصميمات ستظهر للنور في الفترة المقبلة.

وقالت وفاء عامر إنها تأخذ رأي محمد شهبندر في العديد من الأزياء التي ترتديها، موضحة أنه كان الأصوب دائما في كل الاختيارات.

وأوضح محمد شهبندي أنه مع قدوم شهر رمضان سيكون هناك العديد من خطوط الموضة منها الأسود والشيفونات.

وحرص على حضور عرض أزياء المصمم محمد شهبندر العديد من نجوم الفن، وكان من بينهم الفنانة وفاء عامر، نرمين ماهر، نرمين الفقي، هايدي موسى، هبة السيسي.

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وكان من بين الحضور أيضا المطرب عمر كمال، والفنانون نهال عنبر، وبدرية طلبة، وراندا البحيري، ومنة عرفة، وجيهان خليل، وإيناس النجار، والمطربة هدى، والفنانة اللبنانية

نانيتا، وخبيرة الإتيكيت والبروتوكول هالة العزب، وخبيرة التجميل والإعلامية رحاب محمد، وملكة جمال العرب علياء كامل، وملكة جمال مصر للموضة والإعلام جودي محمد.

وأحيا الحفل المطربة شاهيناز، ونجمة ستار أكاديمي هايدي موسي، وقدم الديفيليه الفنانة والإعلامية ميار الببلاوي برفقة الإعلامية مروة سلامة والإعلامي كريم أسامة.

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