"هديتك على قد فلوسك".. عروض مختلف لعيد الأم تبدأ من 40 جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي :

عيد الأم هو موسم الهدايا الأكبر على مدار العام، ليس فقط لأنها مناسبة خاصة بالأم، ولكن لأنه من الصعب التهرب من تقديم هدية لها مثلما يحدث في عيد الحب، كما أن أغلب الشركات تقدم العروض الخاصة وتخفيضات في الأسعار لانتعاش سوق البيع والشراء في هذا الوقت، لذا نقدم لكم بعض العروض لتسهيل شراء هدية عيد الأم.

-عروض رنين:

-طقم حلل ستانلس 7 قطع مقاسات مختلفة + طقم كنك ستانلس 3 قطع، بسعره 1699 بدلًا من 2050 جنيهَا .

-طقم مقلاية تيفال 3 قطع مقاس مختلفة، يبلغ سعره 499 بدًلا من 600 جنيهًا .

-طقم توزيع 7 قطع يبلغ سعره 99 بدلا من 135 جنيهًا .

-طقم كاسات زجاج إيطالي 6 قطع يصل سعره 249 بدلا من 260 جنيهًا .

-طقم جاتوه زجاج 7 قطع يبلغ سعره 185 بدلا من 205 جنيهًا .

-طقم ميلانين 39 قطعة يبلغ سعره 1499 بدلا من 1600 جنيهًا .

-طقم توابل بورسلين 20قطعة يبلغ سعره 499 بدلا من 570 جنيهًا .

-طقم ملاية لوجوهات مطبوع 5 قطع يبلغ سعره 395 بدلا من 460 جنيهًا .

-طقم ملاية أطفال 6 قطع يبلغ سعره 195 بدلا من 245 جنيهًا .

-طقم لحاف أطفال مودرن وجهين 8 قطع يبغ سعره 595 بدلا من 690 جنيهًا .

-مفرش سفرة يبغ سعره 205 بدلا من 250 جنيهَا .

-ستارة قطيفة مقاس 150في 250 سم يبلغ سعرها 189 بدلا من 220 جنيهَا .

-طقم فوط قطن 4 قطع مقاس 60 في 120 يبلغ سعره 290 بدلا من 340 جنيهَا .

-مكواة بخار 1750 واط يبلغ سعرها 559 بدلا من 699 جنيهَا .

عروض بروج :

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-طقم ملايا 3 قطع يبلغ سعره 42 جنيهَا .

-كنبة مودرن 3 مستويات يبلغ سعرها 1999 جنيهًا .

-طقم فوط تواليت 6 قطع يبلغ سعره 29 جنيهًا .

-ستارة قطيفة مقاس 140 في 240 يبلغ سعرها 179 بدلاً من 255 جنيهًا

-حقيبة سفر بسعر300 جنيها .

-مخدة فايبر مقاس 35 في 160 + شلته فايبر مقاس 50 في 70 يبلغ سعرهم 99 جنيهًا.

-مفرش سفرة يبلغ سعره 99 جنيه.

-الشركة السعودية للمفروشات :

-كنبة سرير يبلغ سعرها 1200 بدلًا من 1600 جنيهًا .

-سجادة تركي بسعر 235 بدلا من 440 جنيهًا .

-مفرش قطيفة يبلغ سعره 65 جنيهًا بدلا من 120 جنيهًا .

-ستارة قطيفة يبلغ سعرها 50 بدلا من 100 جنيهًا .

-طقم ملاية 5 قطع يبلغ سعره 140 بدلًا من 250 جنيهًا .

-طقم سكاكين 6 قطع يبلغ سعره 40 بدلاً من 75 جنيهًا .

-غطاء انتريه 4 قطع يبلغ سعرها 650 بدلًا من 1200 جنيهًا .

-ترابيزة سفرة +4 كراسي بسعر1999 بدلًا من 2300 جنيهًا .

-جزامة عرض 60 سم يبلغ سعرها 399 بدلا من 850 جنيهَا .