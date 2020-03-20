"ممكن اسم المستشفى".. هيفاء وهبي تكشف حقيقة إصابتها بكورونا

عبرت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، عن غضبها الشديد عن تداول أنباء كاذبة أفادت بإصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

ودونت هيفاء وهبي تغريدتها على موقع "تويتر"، التي أرفقت بها الخبر المتداول من إحدى المواقع عن إصابتها بفيروس كورونا ونقلها لإحدى المستشفيات الخاصة: "ممكن اسم المستشفى؟ بدي روح زورها وقلها في خبر نشروه نقلًا عن ناشطون!! وأن الصحيفة محتارة إذا إشاعة!! وبما أنه لم يتسنى للوكالة التأكد من صحة الخبر فقالتلك يللا ننشره ويصير خبر نصه غلط ونصه كذب بركي أمها بتروح فيا وبركي أختها بيغط قلبها بس أهم شي تكونوا ساهمتوا بشي مفيد! شكرا".

وتضامن الكثير مع هيفاء، حيث قال بعضهم: "بعد ألف شر عنك" "الله يحميكي ويحفظك".

وكانت الفنانة هيفاء وهبي، نشرت تدوينة منذ قليل عن استهتار البعض بخطر فيروس كورونا المستجد، قائلة: "لهلق بعد في ناس ما عم تلتزم ومش أخدين الموضوع بجدّية! في نسبة كبيرة من الشباب منصابين بكورونا لأن ما عم يقتنعوا يبقوا بالبيت.. لازم نتصرف بوعي أكبر تنقلل عدد الإصابات، ونخلص من هالمصيبة وترجع حياتنا أحلى من قبل".