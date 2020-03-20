فيديو.. الشرطة الجزائرية تقتحم حفل زفاف وتودع العروسين بالحجر الصحي

اقتحمت الشرطة الجزائرية، حفل زفاف أقيم في قاعة بمدينة عنابة على بعد 600 كيلومتر شرق الجزائر العاصمة، لمخالفة التدابير المتخذة بشأن مكافحة فيروس كورونا.

أجهزة الشرطة لم تكتف بإنهاء العرس، ليمتد الأمر إلى وضع العروسين والمدعوين في الحجر الصحي، خوفا من انتشار فيروس كورونا، ويأتي ذلك عقب تلقي الشرطة بلاغا من سكان محليين، بحسب موقع الشروق الجزائري.

وذكرت وسائل الإعلام، أن من المفترض أن تكون هذه القاعة مغلقة منذ الإثنين الماضي تطبيقا لتدابير وقائية اتخذتها السلطات الجزائرية في الأيام الأخيرة لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وتظهر تسجيلات مصورة انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عناصر من الشرطة يضعون كمامات أمام قاعة للحفلات فيما أجلت مركبات عدة تابعة لجهاز الحماية المدنية المدعوين.