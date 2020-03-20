بعد تبرأها من "ديسكو ديسكو".. ميار الببلاوي لمتابعيها: أنا متزوجة.. ممنوع التجاوز

منذ فترة اعتزلت الفنانة ميار الببلاوي التمثيل واكتفت بتقديمها البرامج عن المرأة والمجتمع، والتواصل مع متابعيها عبر حساباتها على "السوشيال ميديا"، وعبر حسابها على "فيس بوك"، ناشدت متابعيها بعدم التجاوزت في التعليقات.

واليوم، وجهت "ميار" رسالة لمتابعيها، جاء نصها كالتالي: "فضلًا لا أمرًا مراعاة إني سيدة متزوجة ولن أسمح بأي كومنت في تجاوز وإلا بلوك فورًا".

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وأيدها الكثير من متابعيها: "طبعًا كلامك صح" "مين مزعلك" "حد زعلك في حاجة" "من يتجاوز البلوك دون إنذار".

وكانت الفنانة المعتزلة ميار الببلاوي، تبرأت قبل أيام من مشاهدها بفيلم "ديسكو ديسكو" الذي شاركت في بطولته مع الفنان شريف منير عام 1993.

نشرت ميار على الأفيش الذي نشرته عبر حسابها على "إنستجرام"، معلقة عليه: "التوبة تجب ما قبلها علشان محدش يفتكر إني بفتخر بالفيلم دا.. بس هي رسالة لناس شايفين نفسهم عليا أنا من قبلكوا وأنا ميار الببلاوي واللي أنا فيه دلوقتي نعمة من الله".

وأضافت ميار التي لعبت دورا رئيسيا في الفيلم: "لو رجع الزمن هختار حجابي ونفس الطريق إنما متاع الدنيا زائل".