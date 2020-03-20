ما تأثير فيروس كورونا على العلاقة بين الزوجين؟.. خبراء يجيبون

في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وما صاحبه من هلع وخوف، حيث ينتقل الفيروس عن طريق الرذاذ وملامسة الأسطح الملوثة به، تردد كثيرًا تساؤلا حول إمكانية تفشي الفيروس أثناء العلاقة الزوجية.

وعن هذا السؤال أجاب 3 خبراء بريطانيون، بحسب ما ذكرته "روسيا اليوم"، إذ ذكرت الخبيرة جيسيكا جستمان، بأنه لا نلاحظ انتقال العدوى بالعلاقة الزوجية المنتظمة، إذ ينتشر الفيروس بشكل رئيسي عن طريق انتشار قطرات الرذاذ في الجو، ويعتبر لمس الأسطح الملوثة بالعدوى يعتبر وسيلة انتقال إضافية.

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وتابعت الخبيرة قائلة: "إذا كنت أنت مريضا بهذا الوباء، أو شريكك، فإنني أنصح بالامتناع عن ممارسة العلاقة الزوجية لأطول فترة ممكنة، وأصدرت وزارة الصحة في نيويورك تعليمات حول هذا الموضوع، يجب أن تُعزل جميع الحالات المحتملة أو المؤكدة بشكل مثالي لمدة تصل إلى سبعة أيام من بداية المرض، تتم إزالة الاحتياطات إذا لم تكن لديك حمى لمدة 72 ساعة من دون استخدام أدوية لخفض درجة الحرارة، وإذا ظهر كذلك تحسن في مضاعفات الجهاز التنفسي الأخرى".

أما الدكتور كارلوس رودريحيز دياز، فأنه رأى عدم وجود "دليل على أن فيروس كوفيد-19، يمكن أن ينتقل عن طريق العلاقة الزوجية ومع ذلك، يمارس التقبيل على نطاق واسع أثناء ذلك، ويكون الفيروس موجودا في اللعاب، لذلك، يمكن أن ينتقل الفيروس عن طريق التقبيل، وهناك أيضًا دليل على انتقال الفيروس التاجي الجديد عن طريق الفم والبراز، كما أن السعال ينقل العدوى".

أما الدكتورة جوليا ماركوس فوجدت منافع في ممارسة العلاقة الزوجية إذا توفرت الشروط الصحية، مشيرة إلى أنه بالنسبة لأولئك الذين ليس لديهم أعراض، والذين لم يتواصلوا مع المرضى ولم يسافروا إلى أي مكان، فاعتقد أن هذه حالة مختلفة تمامًا إذا جرى ذلك في المنزل، وإذا كنت تعيش مع شريكك وليس لديك أعراض وآثار محتملة، فيمكن أن يكون الجماع طريقة رائعة للاسترخاء أو الحفاظ على العلاقة الحميمة أو تخفيف القلق في هذا الوقت العصيب".