في 7 خطوات.. كيف تحمي منزلك من كورونا؟

تحصين المنزل ضد الجراثيم والفيروسات، بات أولولية جميع ربات البيوت، في ظل تفشي جائحة كورونا المستجد في دول العالم، راغبات في حماية أسرتهن من الإصابة بذلك المرض، باحثات عن طرق علمية للوقاية من المرض.

وفيما يلي خطوات يجب اتباعها لحماية المنزل من دخول فيروس كورونا به، وفقا لمنظمة الصحة العالمية، ومراكز السيطرة على الأمراض والوقاية الأمريكية CDC.

تنظيف اليدين بالمطهر أو الماء والصابون

تنظيف اليدين جيداً بانتظام، باستخدام مطهر كحولي لليدين أو بغسلهما جيدا بالماء والصابون، من خلال تغلل الصابون لجميع جوانب الكفين، لقتل الفيروسات التي قد تكون على يديك.

"إلزم حدودك".. البقاء على بعد مسافة مناسبة مع المرضى

احتفظ بمسافة لا تقل عن متر واحد، بين أي شخص يعطس في المنزل، لأنه تتناثر من أنفه أو فمه قُطيرات سائلة صغيرة قد تحتوي على الفيروس.

تجنب لمس الوجه

تجنب لمس عينيك وأنفك وفمك، حيق أن اليدين تلمس العديد من الأسطح، ويمكنها أن تلتقط الفيروسات، و تنقل العدوى إلى العينين أو الأنف أو الفم.

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حدد منظمات المساعدة في مجتمعك

يجب إنشاء قائمة بالمنظمات المحلية التي يمكنك أنت وأسرتك الاتصال بها في حالة احتياجك إلى الوصول إلى المعلومات وخدمات الرعاية الصحية والدعم والموارد، وضع في اعتبارك تضمين المنظمات التي تقدم خدمات الصحة النفسية أو المشورة والطعام والإمدادات الأخرى.

إنشاء قائمة جهات اتصال للطوارئ

إنشاء قائمة بجهات الاتصال في حالات الطوارئ للعائلة والأصدقاء والجيران، وسائقي سيارات النقل، ومقدمي الرعاية الصحية والمعلمين وأرباب العمل وقسم الصحة العامة المحلي وموارد المجتمع الأخرى.

تعقيم المنزل يوميا

يجب تعقيم الأسطح والأثاث ومسكات الأبواب وتعقيم الحمامات وأدوات الطهي يوميا، باستخدام معقم يحتوي على نسبة عالية من الكلور.

ويمكن تحضيره منزليا، من خلال خلط 1 ملي من الكلوركس المركز، و1 لتر من الماء، و50 ملي (مقدار فنجان قهوة من الكلوركس التجاري في المحلات).

غسيل ملابس بطريقة صحيحة

الطريقة المثالية لغسيل الملابس وتطهيرها جيدا في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا، ممثلة في الخطوات التالية:-