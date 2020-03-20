الامارات | عروس مصرية تفارق الحياة بفستان الزفاف في ليلة العمر

شكرا لقرائتكم خبر عن عروس مصرية تفارق الحياة بفستان الزفاف في ليلة العمر والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شيع أهالي مدينة مصرية، اليوم الجمعة، عروساً رحلت أمس، إثر إصابتها بأزمة قلبية مفاجئة، خلال الزفاف.
وحسب جريدة الوطن المصرية، ودع المئات من أهالي مدينة هيها (محافظة الشرقية بدلتا مصر) العروس "نيرة" اليوم، في نعش مزيّن بطرحة زفاف بيضاء وورد، وسط حالة من الحزن الشديد.
وأفادت الجريدة بأن العروس سقطت بعد خروجها من الكوافير (صالون التجميل) بدقائق، قبل أن تستقل سيارة العريس" للذهاب إلى الاستوديو لالتقاط صور "ليلة العمر"، ولكنها فارقت الحياة بفستان الزفاف.
وأفادت التقارير الطبية بأن سبب الوفاة هو أزمة قلبية مفاجئة.
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