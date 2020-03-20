الامارات | في السعودية.. توقيف شخصين يروجان لشرب المعقمات لعلاج كورونا

شكرا لقرائتكم خبر عن في السعودية.. توقيف شخصين يروجان لشرب المعقمات لعلاج كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت النيابة العامة السعودية اليوم إنها وجهت أمرا بالقبض على شخصين ظهرا في مقاطع فيديو وهما يشربان من سائل تعقيم بدعوى إنه يقي من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقالت النيابة العامة في تغريدة على تويتر إنها "وجهت بالقبض على شخصين ظهرا في مقطع فيديو وهما يشربان سائلا لأحد أنواع المعقمات غير صالحة للاستهلاك الآدمي للتضليل بأنها تقي من كورونا".

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وأثارت مقاطع الفيديو التي ظهر فيها الشابان بشكل منفصل، وهما يشربان معقما، غضبا عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وطالب أحد المعلقين على "تويتر" بإنزال "أقصى العقوبات" على الشابين، معتبرا أنهما يعرضان حياة الآخرين للخطر.

وسجلت السعودية 274 إصابة بالفيروس حتى الآن، بحسب أرقام صادرة عن وزارة الصحة، فيما سُجّلت في دول الخليج الست أكثر من ألف إصابة بالفيروس.