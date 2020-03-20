مولود برج الحمل يتميز بأنه إنسان شجاع ومغامر لكنه متهور بشكل كبير

من الجمعة 20 الى الخميس 26 مارس/ آذار 202

مشاهير برج الحمل

نزار قباني --- شارلي شابلن

مواصفات برج الحمل

يتميّز مولود برج الحمل بأنه إنسان شجاع ومغامر لكنه متهور بشكل كبير، يملك التحدّي، والحماس، والطموح، والنشاط، يعشق الأفكار المتحرّرة والحرية، ويفضّل الاستقلال عن الآخرين، ويكره تلقّي الأوامر من أحد، كما أنه إنسان يملك الثبات والإصرار ولا يترك مساره، إلا إذا شعر بالملل، وأدرك أنه لا يصل للنتائج التي تناسبه في هذا المسار، فهو قائد مقدام وناجح، يهتم بشؤون رعيته بنفسه، ولا يطلب المساعدة من أحد، ومن أكثر الأبراج التي يتوافق معها مولود الحمل: القوس، والدلو، والجوزاء. كذلك يتميز أيضاً بحبه لتجريب الأشياء الجديدة، فهو نشيط للغاية، يميل إلى السيطرة والقيادة في العمل، كما يمتلك القوّة العالية على الإصرار في تحقيق أهدافه والوصول إليها مهما كانت صعوبتها، كما يمتلك مولود برج الحمل الطرق الاحترافية في الإقناع والمجادلة، ولديه قوة داخليّة تقوده إلى النجاحات العظيمة، وهو متفوّق على الآخرين.

أبرز الاحداث الفلكية عن هذا الاسبوع

حدثان بارزان يطبعان هذا الاسبوع

الحدث الاول انتقال كوكب زحل من برج الجدي الترابي الى برج الدلو الهوائي لوقت قصير اعتبارا من تاريخ 22 آذار مارس وحتى شهر تموز يوليو حاملا معه الكثير من التقلبات في الاوضاع العائلية والحياتية والمسائل المصيريةوالانعطافات المهمة في حياتك المهنية والشخصية لان وجود زحل في البرج امرا ليس سهلا بل يعرض صاحبه لتجارب عديدة ويحمل اليهم دروسا قاسية في بعض الاحيان لكنها دروسا مفيدة اكثر المعنين هم مواليد العشرية الاولى سوف يعيشون تجارب تتعلق باوضاعهم الاجتماعية العائلية والشخصية كما يحذر كوكب زحل هذه المواليد من التصرف باستخفاف امام اغراءات كثيرة فيها الكثير من المجازفات من الناحية الايجابية يشير كوكوب زحل الى ارتقاء اجتماعي مفاجئ للبعض.

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نشهد هذا الاسبوع تغييرات كثيرة في مواقع الكواكب بداية انتقال الشمس من الحوت المائي الى الى الحمل الناري فينعم الفلك على مواليد الابراج النارية بجرعات كبيرة من الحماية والإستقرار والإزدهار. فتكون سنة القرارات والخطوات النهائية للوصول إلى الرضا الشخصي سنة واعدة جداً تحمل النجاح والشهرة والفرص الكبيرة. تفتح لك الشمس الأبواب أمامك ويزيل العقبات من طريقك، على كافة الاصعدة مهنيا عاطفيا دراسيا صحيا وغيرها الكثير من الاحداث الايجابية الأمر الذي يسهّل عليك كسب التقدير والوصول إلى مراتب أعلى. كذلك تسهل لك الحصول على علامات اكاديمية ودراسية ونتائج افضل دراسيا ومن المحتمل أن تقوم بتغيير مركزك داخل الشركة نفسها أو التوقيع على عقد جديد مع شركة أهم أو أكثر إشراقاً. تستطيع الانتقال إلى بلد آخر أو تضاعف فرص الحصول على المكافآت وشهادات التقدير.

بالنسبة الى تحركات القمر وتنقلات الكواكب بداية جولة على تنقلات القمر يومي السبت والاحد في الحوت يحمل لكل من مواليد الابراج المائية السرطان العقرب والحوت الامال والربح والشعبية بين الاثنين والاربعاء القمر الجديد في برج الحمل الناري يجعل مواليد الابراج النارية الحمل الاسد والقوس تتلقى الهدايا المادية والمعنوية يومي الخميس والجمعة يسجل الفلك انتقال القمر الى الثور الترابي يساعد مواليد الابراج الترابية الثور العذراء والجدي ويقدم لهم الخيارات الجديدة والتسويات على كافة الاصعدة بحيث تحمل معها الاجواء الفلكية اخبارا تتعلق بوضع مالي او ترقية او علاوة على الراتب ما يجعل مواليد الابراج الترابية متفائلة ومتحمسة.

بالنسبة الى تحركات الكواكب الشمس في الحمل اورانوس والزهرة في الثور المريخ في الجدي الى جانب المشتري بلوتون وزحل ويسبب بالتعب الصحي والتهور والتسرع لكل من مواليد الحمل السرطان والميزان.

هابي برثداي لمواليد برج الحمل العشرية الاولى عقبال مية سنة من النجاح والتقدم لكنها ايضا سنة مليئة بامواجهات والتحديات والالتزامات المفاجئة والغير متوقعة التي تطلب منك الجهوزية التامة خاصة مع وجود زحل في برج الجدي المواجه لبرجك في بيت العمل والفرص التي يجب عليك التعامل معها بدقة وحذر بانتظار مولود ها الاسبوع سنة مهمة سنة مليئة بالمفاجآت والتغييرات الايجابية التى تصب في مصلحتك وتجعلك تتخلى عن ماضي لم يعد يرضيك وتبني على اساسات متينة مشاريع جديدة فالحياة مراحل متجددة وعليك مواكبة احداثها والتكييف معها بايجابية وان تتقبلها بدون اي اعتراض.عاطفيا سوف تحقّق حلم حياتك وتستمتع بوقتك خصوصاً في القسم الثاني من السنة قد يطرأ حدث سعيد في حياتك العاطفية. تلتقي شخصاً يجذبك أو تعقد قرانك أو تنهي علاقة فاشلة أو تحتفل بولادة طفلٍ جديد. السعادة والربح والمكاسب والمشاريع الكبيرة ستملأ حياتك، وستلاقي حلا للقضايا المعقدة. الف مبروك وعقبال المية سنة يا رب

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