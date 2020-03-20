قطعة المجوهرات التي نتوق للحصول عليها اليوم قبل الغد

القاهرة – لايف ستايل
تعد نقشة القماش البطن واحدة من أبرز وأشهر الرموز التي ارتبطت بعلامة Chanel منذ الأزل، وحتى يومنا هذا، تنجح العلامة في ابتكار طرق وأساليب جديدة لإعادة تقديم هذا القماش الأيقوني بصورة جديدة وعصرية. ولم تكتفي Chanel بابتكار طرق جديدة لاستخدام هذه النقشة في عالم الأزياء والاكسسوارات فحسب، بل خرجت عن المألوف واعتمدت على هذا الشكل الأيقوني المميز في عالم المجوهرات، وقدمت تصاميم مجوهرات Coco Crush التي تعشقها القلوب. وبعد أن كانت خواتم Coco Crush الكلاسيكية والأساور الأنيقة على رأس قائمة المجوهرات التي نرغب باقتنائها، أضافت Chanel تصميم الخاتم بين الأصابع ليزيح كل منافسيه ويحتل المكانة الأولى على القائمة ويصبح قطعة المجوهرات التي وقعنا في غرامها ونتوق للحصول عليها.
إنه خاتم بتصميم خادع للبصر، يبدو وكأنه خاتمان ملتصقان ببعض أحدهما بالذهب الأصفر والثاني بالأبيض ونهايتين مرصعتين بالألماس، لكن عند ارتدائه، يلتف جزئي الخاتم حول الإصبعين فيظهر واحد منهما ونصف الآخر فقط. جاء تصميم الخاتم بين الأصابع الجديد من Coco Crush ليؤكد على المخزون الإبداعي اللامتناهي الذي تتمتع به العلامة، فابتكاراتها الفنية لا تعرف الحدود، وها هي تقدم قطعة مجوهرات ستتسابق عاشقات الموضة الفاخرة على اقتنائها
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