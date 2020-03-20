عطور بروائح قويّة لسهرات الشتاء

لفترات المساء وتحديداً خلال فصل الشتاء، أنت بحاجة إلى اختيار عطر بتركيبة قويّة تفوح منك طوال الوقت وتحيطك بهالة من النفحات الجذابة.

في ما يأتي بعض العطور التي تناسب سهراتك الشتوية.

عطر CHANEL Coco Mademoiselle

يتألف هذا العطر من مقدمة غنية برائحة البرغاموت والجريب فروت والبرتقال أما قلب العطر فتفوح منه روائح الياسمين والورد والليتشي وتأتي قاعدته بتركيبة غنية من نجيل الهند والمسك والباتشولي والفانيليا.

عطر Cartier Baiser Fou

هو عطر زهري- فواكه ، ويتألف العطر من مقدمة برائحة توت العليق وقلب تفوح منه نفحات الأوركيد. أما قاعدة العطر فتتكون من الشوكولاتة البيضاء والفانيليا.



Chloé Love Story Eau Sensuelle

هو عطر زهري يتألف من مقدمة من خلاصة الليمون والكمثري وبراعم البرتقال، فيما تفوح من قلبه رائحة الأزهار وتتكون قاعدته من أخشاب الأرز والعنبر والمسك وخشب الصندل.



Tom Ford Black Orchid Lalique Edition

هو عطر شرقي- زهري يتألف العطر من مقدمة من رائحة الياسمين والغاردينيا والبرغاموت والليمون والبرتقال والكشمش الأسود، وتفوح من قلبه روائح التوابل والفواكه واللوتس والأوركيد والياسمين. أما قاعدة العطر فتتكون من نجيل الهند وخشب الصندل والباتشولي والعنبر والبخور والفانيليا والمسك الأبيض.

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McQueen Parfum

هو عطر زهري- شرقي يتألف من مقدمة تحتوي على نغمات من القرنفل والفلفل الأسود الوردي، فيما تفوح من قلبه رائحة ياسمين سامباك ومسك الروم ويلانغ يلانغ. أما قاعد العطر فتغتني بخلاصة نجيل الهند.



Calvin Klein Deep Euphoria

هو عطر تشيبر - زهري من كالفن كلاين، يأتي بمقدمة غنية بأوراق اليوسفي والفلفل الأبيض، في حين تفوح من قلبه رائحة الورد الأسود والفاوانيا وزهور إبرة الراعي والفل. أما قاعد العطر فتتكون من المسك والباتشولي والأخشاب.



Donna Karan Liquid Cashmere Black

يأتي هذا العطر من دونا كارن بتركيبة غنية بعطر الكرز الحامض في المقدمة، وعطر الياسمين والورد الذي يفوح من قلبه. أما قاعدته فتتكون من الباتشولي وخشب الصندر وحلوى اللوز.

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