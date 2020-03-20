مجوهرات ديور تطلق مجموعة جديدة احتفالًا بالذكرى العشرين

أثبتت Dior Joaillerie أنها المرجع الأول والمثال الذي يحتذى به للإبداع والجودة في عالم المجوهرات للعشرين عاماً الماضية، والسبب ببساطة يعود إلى فيكتوار دي كاستيلان. ولدت أجمل تصاميم مجوهرات Dior من الرؤية الإبداعية لفيكتوار ونذكر منها مجموعة Mimioui التي رافقتها فيكتوار من البداية حتى النهاية.

واحتفالاً بالذكرى العشرين لهذه المجموعة، أطلقت مجوهرات Dior مجموعة Mimirose الجديدة والتي تضم أشهر التفاصيل الأيقونية للعلامة الفرنسية العريقة بين حب السيد كريستيان ديور للطبيعة وعشقه للرموز. تأخذنا لينا الغوطي في الفيديو في تجربة تفاعلية احتفالاً بمجموعة Mimirose كما تلعب بوصلة Rose des Vents دور البطولة إلى جانب لينا.

تعرفي على تصاميم مجوهرات Mimirose الناعمة التي تمزج بين الفخامة والرقة. سلاسل متعددة تجمع تعليقات Rose des Vents أو ”وردة الرياح“ الملونة بحرية، وأحيطت كل منها بسلسلة ملتفة لتشكل تصاميم قلادات وأساور جذابة.

يمكنك ارتداء كل قطعة من المجوهرات لوحدها أو تنسيقها مع بعضها بأسلوب أنيق يلفت كل الأنظار. أما الخواتم فتحمل نجمة Rose des Vents ثمانية الزوايا، ووجهها الثاني مكون من سطح أم اللؤلؤ أو العقيق، ويمكنك ارتداء الخاتم مظهرة الوجه الذي تفضلين. وتركز الأقراط على إظهار جمال تصميمRose des Vents إذ لا يمكن أن نغفل وجودها في وسط الأقراط. قلبي بين الصور في معرض الصور التالي وتعرفي على مجموعة مجوهرات Mimirose الجديدة وتصاميم Rose des Vents الجديدة من Dior.

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