بعد قرارات وزارة التعليم.. مطالب للأمهات باسترجاع المصروفات الدراسية

أسابيع قليلة وينتهي الفصل الدراسي الثاني الذي قضاه الطلبة في المنزل بعد انتشار فيروس كورونا وتعليق الدراسة أسبوعين في المدارس حرصا على سلامة الطلاب، وسط هذه القرارات طالبت بعض الأمهات بعد قرار الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بتوفير منصة إلكترونية للتواصل بين الطلاب والمعلمين خلال الفترة المقبلة، حيث سيكون باستطاعة ما يقرب من 22 مليون طالب موزعين على ما يقرب من 55 ألف مدرسة أن يتواصلوا مع المعلم كما لو كانوا متواجدين في المدرسة، بضرورة استرجاع مصروفات المدرسة.

مطالب الأمهات باسترجاع مصروفات الفصل الدراسي الثاني

في البداية تقول شيرين حمدي، ولية أمر 3 طلاب في مراحل ابتدائي وإعدادي وثانوي، بإحدى مدارس منطقة الزيتون، إن قرار الوزير عن إنهاء الترم قرار سليم وحكيم في ظل الظروف الحالية للبلاد بسبب خوف الأمهات.

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وأضافت أثناء حديثها لـ "هُن"، "إحنا نتمنى استرجاع مصاريف المدارس أو تترحل للسنة الجاية في كمان أولياء أمور بيدفعوا كمان باصات فطبعا مصاريف المدرسة زائد مصاريف الباص وأما يكون فيه اخوات كمان بيكون مبلغ كبير نتمنى من المدارس الخاصة النظر لكل الاعتبارات دي".

استرجاع مصروفات الفصل الدراسي الثاني، من أبرز مطالب الأمهات في المرحلة الراهنة بعد تعليق الدراسة والاعتماد على المذاكرة من المنزل، وهو ما أكدته بثينة خالد، ولية أمر طالبين بالمرحلتين الثانوية والابتدائية، "أنا بدفع لأولادي في التيرم الواحد 8 آلاف جنيه والتيرم التاني من البيت محتاجين نعرف مصير المصاريف اللي ادفعت ومصاريف الباص 2000 جنيه".

ترى منيرة فتحي، ولية أمر طالبة بمرحلة رياض الأطفال بإحدى المدارس الدولية، ضرورة ترحيل المصروفات للعام الدراسي المقبل: "التيرم ده بنتي نزلت أول أسبوعين بس وبعد كده القرار طلع"، متسائلة: "هل ستعيد المدارس مصروفات الفصل الدراسي الثاني".