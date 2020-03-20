جنات عن طفلتها: أحلى إحساس في الدنيا.. بس مرتحتش من أول الحمل لدلوقت

قالت الفنانة جنات، إنها تشعر بإحساس جميل للغاية بعد أن وهبها الله ابنة، "أنا بقيت ماما، إحساس حلو أوي، أحلى إحساس في الدنيا، بس المسؤولية صعبة جدًا، من أول يوم حمل لحد الآن أنا مرتحتش، بس طبعا الحاجات الحلوة أكتر طبعا".

وأضافت "جنات"، خلال حوارها في برنامج "معكم"، مع الإعلامية منى الشاذلي، على شاشة "CBC"، أنها لم تسر على نظام غذائي من أجل خفض وزنها ولكنها تعرضت لتعب خلال فترة الحمل جعل وزنها ينزل تدريجيًا، "مش بإرادتي، أنا خسيت أوي في فترة الحمل كنت بأخذ أدوية كتيرة عشان خايفة على البيبي، الأدوية دي تعبتني، ولحد قريب كنت بتعالج منها".

وتابعت: "أنا مكنتش بفكر في نفسي، أنا كنت بفكر في البيبي عشان يبقى كويس عشان كده كنت باخذ فيتامينات كتيرة ودي سببت لي مشاكل من كتر الأدوية، بنتي اسمها على اسمي جنات، وأبوها اللي عمل المشكلة دي، كل ما حد يقولها يا جنات أنا اللي بقول نعم لحد ما أطلقنا عليها جاني عشان مانتلخبطش".