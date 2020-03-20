من أسهل الوجبات التي تحضر في المنزل.. طريقة عمل كفتة الشيش

قدمت الشيف نجلاء الشرشابي، طريقة عمل كفتة شيش، وذلك من خلال برنامجها "على قد الإيد" المذاع على قناة "CBC سفرة"، وهي من أنواع الوجبات التي يسهل تحضيرها في المنزل. وفيما يلي يقدم لكم "هن"، طريقة عمل كفتة شيش من وصفات الشيف نجلاء الشرشابي: مقادير عمل كفتة شيش لحمة مفرومة بقدونس بصل مبشور قرفة ناعمة زنجبيل بودرة بهارات بيضة نصف كيلو بقسماط ملح فلفل أسود Advertisements بصل مكعبات طماطم مكعبات فلفل رومي مكعبات التقديم خبز بطاطس محمرة كاتشاب مايونيز طريقة عمل كفتة شيش تخلط اللحمة المفرومة مع البصل والتوابل والملح والفلفل الأسود والبقسماط والبيض. يشكل الخليط كرات. توضع في الأسياخ مع مكعبات البصل والطماطم والفلفل. تدهن بالزيت وترص في صينية. توضع في الفرن حتى تمام النضج. تشعل الفحم وتطفأ بالزيت وتوضع مع الكفتة ويغطى الخليط حتى الحصول على طعم الشواء. تقدم مع الخبز والبطاطس والكاتشاب والمايونيز.

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