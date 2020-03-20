المونوكروم هو الصيحة العصرية لاكسسوارت كل موسم

يعتبر المزج بين الأبيض والأسود التناقض اللوني الأكثر جاذبية، والأكثر قدرة على تجسيد أسلوبٍ جريء في الأناقة. تضفي اكسسوارات المونوكروم على صاحبتها إطلالة مهنية وجدية مع لمسة من الذكاء والعصرية سواء من خلال اعتماد أحذية اللوفر ذات الطابع الرجولي أو الإطلالة البسيطة التي تعرف بأناقة عصر الإنستقرام.
يتميز هذا الستايل الذي يعرف بالمونوكروم أو المزج بين الأبيض والأسود بملائمته لكل موسم صيفاً كان أو شتاءً. تصفحي معنا اختيارات Styly التي استوحتها من أناقة المشاهير ومنصات عروض الأزياء، كما نتيح لك الفرصة لمشاهدة وتسوق أجمل القطع المعروضة في الأسواق.
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