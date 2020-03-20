الكولونيا بديل فعال للكحول الإيثيلي لتعقيم اليدين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - حسناء الشيمي:
شهدت الفترة الماضية إقبال كثيف على شراء الكحول الإيثيلي بجميع دول العالم، الأمر الذي أدى إلى نقصه بالأسواق، ما دفع البعض إلى بحث عن بدائل أخرى لها نفس الفعالية، وكان منها الكولونيا.
وللتعرف على مدى فعالية الكولونيا في التعقيم، اضغط هنا:
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