ببحث الكثير من عشاق الـ سي فود عن طريقة سهلة وعملية لإعداد كفتة التونة في المنزل، نظرا لمذاقها المميز والمختلف.

وفيما يلي خطوات تحضير كفتة التونة، على طريقة الشيف سالي فؤاد، التي نشرتها عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

مقادير كفتة التونة

تونة.

بيضة.

فلفل أحمر مفروم.

ملح.

بقسماط.

بطاطس مهروسة.

بصلة مفرومة.

زيت.

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كسبرة.

فلفل.

بقدونس مفروم.

طريقة تحضير كفتة التونة

خلط البيض مع الملح وفلفل.

في وعاء منفصلل، وضع البقسماط مع معلقة من الزيت وملح وفلفل.

خلط جميع المكونات المتبقية مع بعضها جيدا.

تشكيل الكفتة على شكل أصابع أو كرات، وغمسها في البيض، ثم خلطة البقسماط.

وضع ورق الزبدة على صينية، ثم رص الكفتة فوقها، وتدخل الفرن على 190 أو 200 درجة حتى اللون الذهبي.