من جديد.. زوجة قصي الخولي تفتح النار عليه وتصرح: أعمل خادمة في البيوت

مفاجأة من العيار الثقيل فجرتها التونسية مديحة الحمداني، التي كشفت عن زواجها من الفنان السوري قصي الخولي، خلال الفترة الماضية، وقالت إنها أم ابنه، حيث كانت تعمل في إحدى الشركات بدبي عندما تعرفت إلى قصي وتزوجته، إلى جانب تهربه من دفع مصاريف ابنه "فارس"، ورفضه مساعدتها.

وقالت مديحة الحمداني في تصريحات لأحد المجلات العربية إنها أصبحت تعمل خادمة في البيوت ومربية أطفال في الولايات المتحدة الأمريكية من أجل توفير المال لرعاية طفلها، مشيرة إلى أن قصي يتهرب من الإنفاق عليهما.

وتابعت مديحة أن قضي رفض منح طفله الجنسية الأمريكية واشترط عليها الحصول على أحد الأوراق الخاصة بها لكي يقوم بهذا الشيء، مشيرة إلى أنها رفضت المساومة.

قصة مديحة الحمداني وقصي الخولي

كانت مديحة الحمداني خرجت في فيديو، تحدثت فيه عن زواجها من قصي خولي، وقالت إنها أم ابنه، حيث كانت تعمل في إحدى الشركات بدبي عندما تعرفت إلى قصي وتزوجته، وأضافت كذلك أنه يتحدث دوما عن الأب المثالي وهو بعيد عن ذلك مع نجله.

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وذلك رغم أن قصي اعترف بوجود ابنه، وأنه متزوج ولديه طفل، إلا أن مديحة هددت إنه إذا تحدث على غير الحقيقة في برنامج ET ستخرج في فيديو آخر، وتقول تفاصيل الزواج، والولادة للجميع.

وذلك رغم أنه اعترف بالطفل، وبزواجه منها في تصريحات لإحدى المجلات الخليجية، وقال إنه يكن لها كل الاحترام والتقدير: "لن أخوض أي معارك في وسائل الإعلام بقضايا شخصية وخاصة".