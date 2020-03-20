الامارات | «علماء مبتكرون» يروي سيرة علماء العرب والمسلمين

شكرا لقرائتكم خبر عن «علماء مبتكرون» يروي سيرة علماء العرب والمسلمين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في بوابة تفتح على منجزات الحضارة الإسلامية، خصصت إذاعة الشارقة، برنامج «علماء مبتكرون»، الذي يقدمه عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة الشارقة، الدكتور عواد الخلف، ويروي فيه منجزات كبار العلماء وما قدّموه من آثار بقيت شاهدة على تاريخ يعكس الدور الريادي لعلماء الحضارة الإسلامية.

ويقدم البرنامج الذي يبث يومياً 9:15 صباحاً شذرات إذاعية تدلّ على تاريخ من المنجزات التي تحققت في الحضارة الإسلامية منذ القرن الأول للهجرة حتى أواخر القرن الرابع عشر، حيث يوازن الطرح في الحديث عن متطلبات العلم والإيمان ومناهج الروح والمادة، كما يشرح المنهج التجريبي للعلوم الطبيعية، معرّفاً المستمعين بالعلماء أصحاب الفضل في الكثير من مجالات الحياة.

ويتناول البرنامج سير العلماء وما قدّموه من فنون وعلوم وبراءات اختراع علمية ومعرفية وصناعية إلى جانب الاكتشافات والابتكارات التي أسهمت في وضع الخطوات الأولى لصناعات عملاقة تزدهر في عصرنا الراهن، كما يستعرض البرنامج أبرز ما توصّل إليه العلماء على صعيد التخصصات الهندسية والطبية وغيرها، فكان أن عرّف بالمهرة في مجالات الفلك والملاحة والكيمياء والفيزياء والحِرف اليدوية، وغيرها الكثير.