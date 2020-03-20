الامارات | عازف الساكسفون الشهير مانو ديبانغو مصاب بفيروس «كورونا»

شكرا لقرائتكم خبر عن عازف الساكسفون الشهير مانو ديبانغو مصاب بفيروس «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أدخل عازف الساكسفون الشهير مانو ديبانغو، المستشفى لإصابته بفيروس كورونا المستجد، بحسب ما جاء على صفحته الرسمية عبر شبكة «فيس بوك».

وجاء في الصفحة أن العازف المولود في الكاميرون، والبالغ 86 عاماً «أدخل قبل فترة قصيرة إلى المستشفى بسبب إصابته بفيروس كوفيد-19».

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وجاء في البيان أيضاً أن العازف الإفريقي الأسطورة «سعيد جداً بلقاء جمهوره قريباً». ومانو ديبانغو هو مؤلف إحدى أشهر الأغاني في مجال موسيقى العالم «سول ماكوسا» في عام 1972.

وكان هذا العمل أغنية ثانوية في أسطوانة مكرسة لنشيد لمنتخب الكاميرون لكرة القدم بمناسبة كأس الأمم الإفريقية.

وقد رصدها منسقو الأسطوانات في نيويورك فعرفت نجاحاً كبيراً. وقد اتهم مانو ديبانغو مايكل جاكسون بالسرقة الفنية في أغنية من أسطوانته «ثريلر».