الامارات | 6 علامات تدل على ضعف المناعة

شكرا لقرائتكم خبر عن 6 علامات تدل على ضعف المناعة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعتمد الوقاية من فيروس «كورونا» والشفاء منه بشكل أساسي على كفاءة الجهاز المناعي، إذ يقوم بتوليد الأجسام المضادة لـ«كورونا»، بما يمنع دخول الخلايا، كما ينشط أيضاً الخلايا التائية الخاصة بالفيروس، حيث تتم مهاجمة الخلايا المصابة، والقضاء على الفيروس الموجود داخلها، ومن ثم علاج الإصابة الفيروسية بشكل جذري. وهناك أعراض عدة يمكن بها معرفة إذا كانت المناعة ضعيفة أم لا، وفقاً للموقع الرسمي لجامعة بنسلفانيا «pennmedicine» منها:

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