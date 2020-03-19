أبرز الأكلات الفلسطينية.. طريقة عمل فتة المكدوس

فتة المكدوس أو الفتاة الشامية، واحدة من أبرز أكلات المطبخ الفلسطيني وتنتشر في كل دول الشام، مكونها الرئيسية اللحمة والباذنجان، يستعرض التقرير التالي طريقة عمل فتة المكدوس. المقادير كيلو باذنجان صغير الحجم. كيلو لحم مفروم. بصلة مقطعة شرائح. بصلة مقطعة كاروهات. كيلو لحم قطع متوسطة مسلوقة. 2 ملعقة كبيرة صنوبر مقلي. 2 خبز شامي مقطع ومقلي. كوب عصير طماطم طازجة. 2 ملعقة صلصة طماطم. بقدونس مفروم. كوب مرقة لحم. 2 ملعقة كبيرة سمن. زيت للقلي. Advertisements كوب طحينة. 2 فص ثوم مفروم. كوب و1/2 زبادي. ملعقة كبيرة ليمون. ملح وفلفل أسود. (حسب الرغبة) لوز مقلي. طريقة التحضير يعصج اللحم المفروم مع البصل المفروم في طاسة على النار مع زيت وملح وفلفل. يقلى الباذنجان في الزيت ويحشى باللحم المعصج. يشوح اللحم القطع المسلوق في سمن مع البصل الشرائح والملح والفلفل، حتى ينضج تماما. تقلب صلصة الطماطم وعصير الطماطم في طاسة بها زيت ويضاف البقدونس المفروم. يرص العيش المقلي في طبق التقديم، ويرص عليه الباذنجان المحشي ثم اللحم المحمر. يخلط الزبادي مع الطحينة وعصير الليمون والملح والفلفل والثوم المفروم. يرش خليط الزبادي على الفتة، وتزين بالصنوبر واللوز المقلي، وتقدم ساخنة.

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