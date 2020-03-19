لايف ستايل

يقوي المناعة.. طريقة عمل القرنبيط بالسجق

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

يعتبر القرنبيط من الخضروات التي تساعد على رفع المناعة وزيادة قوتها لمواجهة الأمراض والفيروسات التي تهاجم الإنسان، ولذلك تقدم "هُن" طريقة تحضير صينية قرنبيط بالسجق للشيف نجلاء الشرشابي.

مقادير قرنبيط بالسجق

قرنبيط مسلوق

سجق

بصل

ثوم

فلفل رومي

زيت

Advertisements

ملح

فلفل أسود

عصير طماطم

طريقة تحضير قرنبيط بالسجق

شوحي البصل في الزيت على النار ثم ضيفي عصير الطماطم

شوحي السجق مع البصل في الزيت على النار وأضيفي الفلفل الرومي

ضيفي السجق لخليط الطماطم وضيفي الثوم والقرنبيط

اتركي الخليط حتي تمام النضج ثم إغرفيه وقدميه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر يقوي المناعة.. طريقة عمل القرنبيط بالسجق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا