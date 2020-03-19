يعتبر القرنبيط من الخضروات التي تساعد على رفع المناعة وزيادة قوتها لمواجهة الأمراض والفيروسات التي تهاجم الإنسان، ولذلك تقدم "هُن" طريقة تحضير صينية قرنبيط بالسجق للشيف نجلاء الشرشابي. مقادير قرنبيط بالسجق قرنبيط مسلوق سجق بصل ثوم فلفل رومي زيت Advertisements ملح فلفل أسود عصير طماطم طريقة تحضير قرنبيط بالسجق شوحي البصل في الزيت على النار ثم ضيفي عصير الطماطم شوحي السجق مع البصل في الزيت على النار وأضيفي الفلفل الرومي ضيفي السجق لخليط الطماطم وضيفي الثوم والقرنبيط اتركي الخليط حتي تمام النضج ثم إغرفيه وقدميه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر يقوي المناعة.. طريقة عمل القرنبيط بالسجق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.