تعتبر السمبوسك بالجمبري والجبنة، من أكثر الأكلات المفضلة لدى الكثيرين، نظرا لطعمها الشهي والتي تتفنن ربات المنازل في تحضيرها. وتقدم لكي السطور التالية طريقة عمل سمبوسك بالجمبري والجبنة، على طريقة الشيف الشربيني. مقادير سمبوسك بالجمبري والجبنة سمبوسك زيت جمبري حجم صغير فلفل ألوان مفروم صغير بصل ثوم مفروم Advertisements كمون بهارات مكعب مرق جبنة شيدر جبنة موتزاريلا طريقة تحضير سمبوسك بالجمبري والجبنة - تخلط جميع المكونات، وتحشى وتلف السمبوسة على شكل مثلثات - تقلى في زيت غزير وساخن

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