الشاي وزيت اللافندر.. نصائح للتخلص من رائحة القدم الكريهة

يعاني الكثير من الأشخاص من روائح القدم الكريهة، نتيجة ارتداء الأحذية والجوارب لفترات طويلة، الأمر الذي يسبب لهم الإحراج أمام الجميع.

وإليك طرق للتخلص من الروائح الكريهة في الأحذية، وفقا لموقع "مايو كلينيك".

امسح بين أصابع قدميك بعد الغسيل يوصي خبراء العناية بالجسم، ليس فقط أن تمسح قدميك بعد الاستحمام أو الوضوء، ولكن أيضا ضع منشفة بين أصابع قدميك حتى لا تدع الرطوبة المتبقية تصبح سببا في نشر عدوى فطرية.

الشاي

ضع الشاي على قدميك حيث أن الحمض الموجود في أوراق الشاي، يقضي على البكتيريا ويقلل العرق، يمكنك أن تقوم بهذا الحمام كل يوم.

اسكب 3 ملاعق شاي في لتر ماء ساخن، أضف 2 لتر من الماء البارد وضع قدميك في هذا الخليط لمدة تتراوح بين 15-30 دقيقة.

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استخدام الزيوت العطرية

زيت اللافندر خيار مثالي للتخلص من الرائحة الكريهة، وبصرف النظر عن إخفاء الرائحة، له تأثير مبيد للجراثيم.

تطهير الأحذية

اغسل الحذاء الخاص بك من الخارج جيدا، انقع الأحذية في خل كلورهكسيدين أو مطهر، امسح الأحذية من الداخل بقطعة من القطن مبللة بمطهر الكلورهيكسيدين.