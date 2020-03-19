"لمواجهة كورونا".. اعرفي علامات ضعف المناعة وأسبابها

يعاني البعض من ضعف جهاز المناعة، حيث يعد هذا الجهاز أحد أهم الأجهزة في جسم الإنسان، فهو الوسيلة التي يستطيع الجسم من خلالها الدفاع عن نفسه تجاه الأجسام الغريبة التي تدخله باستمرار مثل البكتريا والفيروسات والجراثيم المسببة للأمراض، وتزامنا مع انتشار فيروس كورونا في العالم أجمع، يقدم لكم "هن" أبرز علامات ضعف المناعة حسبما ذكر موقع "Mayo Clinic". علامات تدل على ضعف المناعة الالتهاب الرئوي المتكرر.

التهاب الشعب الهوائية.

التهابات الجيوب الأنفية.

التهابات الأذن، أو التهاب السحايا أو الالتهابات الجلدية.

التهاب وعدوى الأعضاء الداخلية.

اضطرابات الدم، مثل انخفاض عدد الصفائح الدموية أو فقر الدم.

مشاكل في الجهاز الهضمي، مثل التشنج وفقدان الشهية والغثيان والإسهال.

تأخر النمو والتطور.

اضطرابات المناعة الذاتية، مثل مرض الذئبة، التهاب المفاصل الروماتويدي أو مرض السكري من النوع الأول. أسباب ضعف المناعة التعرض لمرض معين، كما في حالة مرض الإيدز.

الإصابة بأنواع من السرطانات التي تهاجم فيها خلايا الجهاز المناعي كسرطان الغدد اللمفاوية والورم النخاعي.

سرطان الدم المعروف باللوكيميا.

التعرض لحروق شديدة.

مرض السكري.

سوء التغذية.

العلاج الكيميائي والإشعاعي.

عمليات استئصال الطحال.

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