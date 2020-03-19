استشاري علاقات أسرية: يجب استغلال تعليق الدراسة لإعادة التواصل مع الأبناء

قالت الدكتورة إيمان الريس استشاري العلاقات الأسرية، إنه يجب استغلال فتره تعليق الدراسة، وجلوس معظم الأمهات مع أبنائهم في المنزل لمده أسبوعين، لإعاده تقويم العلاقه بين الأسره وأبنائهم، ومحاولة إكساب الأطفال مهارات اجتماعيه جديدة، في ظل وجود الأب والأم معا خلال هذه الفترة المؤقتة.

وأضافت إيمان خلال لقاءها مع برنامج صباح الخير يا مصر، المعروض على شاشه القناة الأولى بالتليفزيون المصري، : "يجب أن تكون الأسرة حريصه على جعل الأطفال يشاركون معا في الأعمال المنزلية المختلفه، كنوع من المسؤوليه تجاه الأسرة من جانب الأطفال، كما أنهم يحب أيضا استغلال تلك الفتره، في تقديم وجبات طازجة للأطفال، وتكون غنيه بالفيتامينات والمواد الطبيعية المفيدة لصحة الأسرة والتي تساعد على تقوية المناعة في الجسم لمواجهة أي فيروس أو ميكروب".

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أشارت إلى ضرورة الابتعاد تماما عن طلب الوجبات الجاهزة، حيث أنها غير صحية على الإطلاق، وأنة يجب أيضا ممارسة أنشطة مختلفة مع الأطفال في تلك الفترة، مثل الألعاب المنزلية القديمة، أو تشجيعهم على العمل على الصلصال، مع متابعه دروسهم على الإنترنت، من خلال جروبات المدارس التي أصبحت تعمل أون لاين، عن طريق الفيديوهات المسجلة والدروس التعليمية المستمرة، حيث أن فتره تعليق الدراسة ليست لها علاقه بإيقاف التعليم.

وتابعت خبيرة الاستشارات الأسرية، أنه يجب أيضا منح الأطفال فرصة لمتابعة الكارتون ومشاهدة فيديوهات التوعيه على حسب أعمارهم السنية، والابتعاد على الإطلاق عن التجمعات أو الخروج للفسح، حتى لا يكونو عرضه للالتقاط المرض أو العدوى.