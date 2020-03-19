صور.. زوجة وليد سليمان عن مشاركته في"تحدي الخير": واجب عليه

ردت ياسمين أمل زوجة لاعب النادي الأهلي وليد سليمان، على تعليق أحد متابعيه، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، والذي انتقد فيه إعلانه عن انضمام لـ"تحدي الخير" بين لاعبي الكرة والفنانين والمشاهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للإعلان عن تكفل الأسر المتضررة من قرارت الحكومة بشأن فيروس كورونا ماديا، في ظل أزمة تفشي فيروس الكورونا عالميا.

وتضمن التعليق: "أنت لاعب كبير ومحترم، فلما تيجي تعمل خير ميبقاش على الملا، وتعرف الناس كلها، الحاجات دي بتبقي في السر، أنا مش بقل منك، ولكن ربنا قال إن الذكرى تنفع المؤمنين".

زوجة وليد سليمان: مش القصد أنه يشهر

ورد ياسمين على التعليق، قائلة: "واجب على الناس، اللي ليها تأثر في مجموعة من المجتمع، أنهم يحثوا الناس على التبرع، ويساندوا بعض في وقت الأزمات، ومش القصد أنه يشهر، الإشهار هو أني أقول أني هدفع كام لفلان، وربنا يقدر كل واحد على فعل الخير".

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وليد سليمان يعلن تكفله بمصاريف 25 أسرة

وأعلن وليد سليمان، صانع ألعاب النادي الأهلي، تكفله بمصاريف 25 أسرة من الأسر التي مكثت في المنزل خلال الفترة الماضية بسبب فيروس كورونا، وليس لديها أي دخل آخر من أجل مساعدة الجميع على البقاء في المنزل في الفترة الحالية.

ونشر سليمان مقطع فيديو عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يعلن تكفله بالأسر، مشيرا إلى ضرورة الالتزام بقواعد وزارة الصحة والإجراءات الوقائية التي يتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة.

وناشد صانع ألعاب النادي الأهلي اللاعبين زملاءه بضرورة مساعدة المواطنين في الفترة الجارية، خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا بشكل كبير في الفترة الأخيرة.