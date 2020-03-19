أعراض الذبحة الصدرية وطرق الوقاية منها

الذبحة الصدرية من الأمراض التي تصيب الإنسان بشكل مفاجئ، وتعود أسبابها إلى انخفاض تدفق الدم إلى عضلة القلب، وذلك بسبب مرض الشريان التاجي، لذلك تعد الذبحة الصدرية من أحد أعراض مرض الشريان التاجي.

ورغم أن الذبحة الصدرية شائعة نسبية، إلا أنه مزال يصعب التمييز بينها وبين أنواع أخرى من ألم الصدر، مثل ألم عسر الهضم أو إزعاجه.

وعرض موقع "مايو كلينك"، الأعراض التي تشير إلى الذبحة الصدرية:

أعراض الذبحة الصدرية

- ألم في الصدر أو شعور بعدم الراحة، الذي يمكن أن يوصف بالشعور بالضغط أو العصر أو الحرقان أو الامتلاء.

- ألم في الذراعين، أو الرقبة، أو الفك، أو الكتف، أو الظهر مصاحبا لألم الصدر.

- الغثيان.

- الإرهاق.

- ضيق النفس.

- التعرق.

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- الدوخة.

ومن الضروري أن يجرى تقييم هذه الأعراض فورا بواسطة طبيب لتحديد عما إذا كنت تعاني ذبحة صدرية مستقرة أم ذبحة صدرية غير مستقرة، التي قد تشير إلى نوبة قلبية محتملة.

الوقاية من الذبحة الصدرية

يمكنك تجنّب الإصابة بالذبحة الصدرية من خلال تغيير أنماط الحياة ذاتها التي قد تحسّن من الأعراض إذا كنت مصابا بالذبحة الصدرية بالفعل:

- الإقلاع عن التدخين.

- مراقبة الحالات المرضية الأخرى والسيطرة عليها، مثل ارتفاع ضغط الدم وارتفاع مستوى الكوليسترول ومرض السكر.

- تناول نظام غذائي صحي والحفاظ على وزن صحي.

- زيادة معدل النشاط البدني بعد موافقة الطبيب على ذلك، باستهداف قضاء 150 دقيقة من النشاط البدني المعتدل كل أسبوع.

- التخلص من الضغط النفسي.

- احصل على لقاح الإنفلونزا السنوي لتجنب حدوث مضاعفات بالقلب من الفيروس.