طريقة معرفة درجة الحرارة التي تشير للإصابة بكورونا

الحمى واحدة من أبرز أعراض مرض "COVID-19" الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى ارتفاع درجة الحرارة مع القشعريرة، ولكن ليس كل ارتفاع في درجة الحرارة يشير إلى الإصابة بكورونا، لذا قدمت هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية، بعض الدلائل التي تشير إلى درجات الحرارة، وكيفية قياسها ومن ثم التوجه لإجراء تحليل فيروس كورونا.

بعد التأكد من ارتفاع درجة الحرارة يجب إجراء العزل الصحي المنزلي فورا ومنع الاختلاط بالناس في حالة الإصابة بكورونا حتى التأكد، وأوضحت الهيئة أن الشعور بحرارة مرتفعة عند منطقة الصدر أو الظهر من أعراض كورونا، ولا حاجة حينها لقياسها بالترمومتر بل التوجه إلى الخدمات الطبية على الفور.

وأوضحت الهيئة أن درجة الحرارة العادية للبالغين هي 37، ورغم أنها تتذبذب بحسب المكان، والنشاط والعمر، لذا فإن 36.1 درجة مئوية إلى 37.2 درجة مئوية، هي متوسط درجة الحرارة الطبيعية للبالغين، أما الرضع فدرجة حرارتهم 36.4.

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وتنصح هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية، بضرورة القيام بالعزل الصحي الذاتي في حاةل ارتفعت درجات الحرارة عن المعدات الطبيعية، أو الشعور بالحرارة في الظهر والصدر، كما أنه يجب مراجعة الطبيب في حالة أصيب المريض بسعال جاف فهو أيضا من الأعراض الشائعة لكورونا، خاصة إذا كان هناك سعال جديد ومستمر لأكثر من ساعة، أو 3 نوبات سعال أو أكثر في 24 ساعة.

وأشارت إلى أن العطس ليس من الأعراض الشائعة للمرض، وإنما وسيلة سهلة لنقله، وتظهر أعراض الإصابة بفيروس COVID-19 بين يومين إلى 11 يوما.

كما أكدت أنه يجب تغطية فمك وأنفك بمنديل عند السعال أو العطس ثم رميه وغسل يديك، ومن المهم أيضا غسل اليدين بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل، فضلا عن ضرورة تنظيف وتعقيم الأشياء والأسطح التي تلمسها، تجنبا للعدوى.